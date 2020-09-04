ألمانيا: فرض أمريكا عقوبات على مسئولي "الجنائية الدولية" خطأ فادح

وصفت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتٍ على اثنين من مسئولي المحكمة الجنائية الدولية بأنه "خطأ فادح".

ودعت برلين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية واشنطن إلى التراجع عن هذه الإجراءات.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس -في بيان- "لدينا ثقة كاملة في عمل المحكمة الجنائية الدولية ونعتبره خطأ فادحاً قرارَ الولايات المتحدة الإقدام على هذه الخطوة".

وأضاف ماس أن بلاده "تواصل العمل من أجل أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على أداء دورها الذي لا غنى عنه بدون عوائق في مجال الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب".

كانت الولايات المتحدة قد قررت مؤخراً فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" لاستمرارها في إجراء تحقيقات بشأن مواطنين. وتشمل قائمة العقوبات رئيس قسم الاختصاص القضائي في المحكمة الجنائية الدولية، فاكيسو موشوشوكو.