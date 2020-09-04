روسيا تؤكد الالتزام بالقانون الدولي لإجراء تدريبات عسكرية شرق المتوسط

أكدت السفارة الروسية في اليونان، اليوم الجمعة، أن روسيا تقوم بتدريبات عسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط في التزام صارم بالقانون الدولي.

وذكرت السفارة الروسية بأثينا -في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقعها التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- "أن روسيا تجري تدريبات عسكرية بانتظام في شرق البحر الأبيض المتوسط وتقوم بذلك دائمًا بما يتفق بدقة مع القانون الدولي".

وأوضح البيان أنه عندما يتم إجراء تدريب بحري، يتم إخطار خدمة تحذير الملاحة العالمية ويتم استخدام إجراء ثنائي بين آثينا وموسكوعندما يحين موعد تمرين جوي، كما وصف الأمر بأنه "عملية روتينية"، مُشددًا على أنه: "مازال غير واضحًا ما الذي يقلق المعلقون الخبثاء حيال ذلك".