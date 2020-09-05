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فيديو.. شاكوش وكمال يحييان حفلا في تونس رغم إعلان نقيب الموسيقيين إلغائها

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محمود الرفاعى
06:35 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
عمر كمال

عمر كمال

أحيا الفنان الشعبي عمر كمال أولى حفلاته الغنائية بتونس وسط حضور جماهيري كبير رفقة الفنان حسن شاكوش.

وقدم الثنائي خلال الحفل عدد من أهم أغنياتهما منها بنت الجيران وعود البطل ولغبطيطة.

 

أكد الفنان التونسي ماهر الهمامي، إلغاء حفلات مطرب المهرجانات حسن شاكوش والفنان الشعبي عمر كمال في تونس، والتي كان مقررا لها أن تبدأ الحفلة الأولى اليوم على أن يتم إحياء الحفل الثاني بعد عدة أيام.

أوضح همامي، لـ"الوطن"، أن هناك قرار رسمي من الولاية التونسية بإلغاء تلك الحفلات نظرا لعدم الموافقة على شروط الحفل بعد أن تقدم المنظمين بطلب لإقامتها لكون المطربين المصريين ممنوعين من الغناء فى بلدهم.

وأشار همامي، إلى أنه في حال إقامة الحفلات، سيتم إغلاق المحل الذي سينظم به الحفل، والقبض على المنظمين لمخالفتهم قرارات الدولة التونسية.

وشدد همامي، على أنه يوجد تعاون مثمر وقوي بين النقابة التونسية والمصرية برئاسة الفنان هاني شاكر.

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