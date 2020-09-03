فيديو.. عمر كمال و"شاكوش" يتحديان هاني شاكر بإجراء بروفات حفل تونس

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو يجمعه بحسن شاكوش، أثناء إجراء بروفات أولى حفلاتهما بتونس غدًا الجمعة.

وعلق "كمال" قائلًا: "عمر كمال وحسن شاكوش بروفات حفلات تونس.. هنكسر الدنيا".

وأجرى هاني شاكر مؤخرًا اتصالًا بنقيب الموسيقيين بتونس لإلغاء حفل شاكوش وعمر كمال، ومنعهما من الغناء وشطبهما من جدول النقابة، إلا أن الحفل قائم وجارٍ التحضير له.