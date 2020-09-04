عمر كمال بعد تكريمه بـ"الأوسكار الليبي" مع شاكوش: شكرا للشعوب العربية

كرم مهرجان الأوسكار الليبي، الذي تستضيفه دولة تونس، في دورته الثالثة، مطرب المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، كأفضل مطربين عن مجمل أعمالهما الفنية الفترة الماضية.

ومن جانبه، أعرب عمر كمال، عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مُفسرًا أسباب تكريمه من مهرجان ليبي، تم تنظيمه على الأراضي التونسية، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "الحمد لله تم تكريمنا من بلدنا التاني ليبيا، في أكبر مهرجان على مستوى ليبيا (أوسكار ليبيا) وكان المفروض تكريمنا في طرابلس بس تم تكريمنا في تونس نظرا لظروف في ليبيا".

وتابع: "بنشكر الشعب الليبي على التكريم.. وبنشكر شعب وإعلام تونس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.. وبنشكر كل الشعوب العربية على دعمهم المستمر لينا".

ويترأس مهرجان "أوسكار العرب" الليبي، في دورته الثالثة، مهند الغزاوي، حيث انطلقت فكرة هذا المهرجان من طرابلس لتكريم المبدعين في مختلف المجالات بهدف الترويج لصورة ليبيا من خلال تونس.

وكان الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، قد طرحا مؤخرًا، مهرجان "هنعمل لخبطيطة"، والذي تصدر التريند وحقق أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب.