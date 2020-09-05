فلاح يخنق زوجته بـ"إيشارب" حتى الموت أمام أطفاله بالمنيا: ست نكدية

"أنا قتلتها ومكنتش حاسس بنفسي، مسكت الإيشارب بتاعها وخنقتها قدام ولادي" بهذه الكلمات اعترف مزارع بتفاصيل قتل زوجته في أثناء تمثيله الجريمة داخل منزله بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا.

واستعانت النيابة بخفير لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل دور الضحية، وأشار المتهم إلى أنَّ سبب الخلاف هو "النكد" الدائم في المنزل منذ عدة أشهر مضت، وقرر قاضي التجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد أحمد الحيني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بمقتل ربة منزل في العقد الثاني من عمرها ومقيمة بإحدى قرى المركز.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، للتحري حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، وكشفت التحريات الأولية أنَّ المجني عليها تُدعى "خ.ح" (27 عامًا - مقيمة بإحدى قرى سمالوط)، جثة هامدة ملقاة على الأرض وبها طعنات في جسدها.

وأفادت التحريات الأولية، بقيادة الرائد الحسيني الشاروني رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط، بأنَّ المجني عليها متزوجة من "ر.م" (35 عامًا - فلاح)، وسبق وقوع خلافات زوجية بينهما أكثر من مرة، ويوم الواقعة طعن زوجته عدة طعنات متفرقة بالجسد، ثم أنهى حياتها خنقا باستخدام "إيشارب"، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.