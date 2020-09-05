زكي فطين: شادية الوحيدة اللي نجحت بالكوميديا من نجمات زمان

أشاد الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بأداء مجموعة من فنانات الكوميديا، واصفًا إياهنّ بأنهنّ "أخف دم"، قائلًا: "أخف دم ممثلات الكوميدي من وجهة نظري، إيمان السيد، شيماء سيف، بدرية طلبة، انتصار، مها أحمد".

ودوّن "عبدالوهاب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو أبويا المخرج فطين عبدالوهاب، كان عايش، كان عملهم فيلم كوميدي هما الخمسة، كل واحدة فيلم".

واعتبر "عبدالوهاب"، أنَّ الفنانة شادية هي النجمة الوحيدة من زمن الفن الجميل، التي نجحت في الكوميديا، مضيفًا "حتى سعاد حسني لم تنجح في الكوميدي"، متابعًا: " شوفوا شادية في أفلام الزوجة 13، مراتي مدير عام، عفريت مراتي، نص ساعة جواز، كوميديانة من الطراز الأول".

الفنان زكي فطين عبدالوهاب، نجل المخرج فطين عبدالوهاب، الذي اشتهر بتقديم الأفلام الكوميدية، كما قدم الفنانة الكبيرة ليلى مراد.

تزوج الفنان زكي فطين عبدالوهاب، من الفنانة سعاد حسني، لعدة أشهر حتى وقع الانفصال سريعًا، وعن هذه التجربة، قال في تصريحات سابقة "تزوجت سعاد حسني عندما كان عمري 25 عامًا، وكان عمرها 40 عامًا، ولم تستطع سعاد التخلص من حلم السندريلا، وهذا ما تسبب لها بفترات عديدة من الاكتئاب"، متابعًا: "تجربة غير متكافئة، فجاء الطلاق نظرًا لأني طالب وهي نجمة كبيرة".