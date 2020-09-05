فيديو.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار

أوضحت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعارات عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية حتى غدا الأحد، مع احتمالية سقوط أمطار.

وأكدت شاكر، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 35 درجة مئوية، ومن الثلاثاء وحتى الخميس القادم ستتراوح درجة الحرارة بين 33 و34 درجة مئوية.

وتواصل درجات الحرارة على جنوب البلاد الارتفاع، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 42 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية مازال الطقس معتدلا وتصل درجات الحرارة فيه إلى 30 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد نسبة رطوبة عالية هذه الأيام تؤدي إلى تكوين شبورة مائية على معظم البلاد، وعن فرص سقوط الامطار فبداية من اليوم السبت متوقع أمطار رعدية على سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء ومتوسطة الشدة على أماكن بالصعيد، أما عن القاهرة فمن المتوقع أن تكون ضعيفة على معظم المناطق.

ونفت شاكر، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض مصر لسيول شديدة هذا الأسبوع، مؤكدة أنها ستكون أمطار خفيفة على مناطق القاهرة.

وقدمت شاكر نصائح للمواطنين للتعامل مع تقلبات درجات الحرارة في هذا الوقت من العام، وهي الابتعاد عن الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا، ومتابعة الطقس من المصدر الرئيسي له، وشرب كمية كبيرة من المياه، والابتعاد عن آشعة الشمس خصوصا وقت الظهيرة.