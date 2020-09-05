الأرصاد الجوية تنفي ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية

نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ما تداولته بعض المواقع المختلفة من ارتفاع في درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية، مؤكدة أن درجات الحرارة لن تتجاوز 37 درجة بالنسبة القاهرة والوجه البحري و45 درجة بالنسبة لجنوب البلاد.

الرطوبة المرتفعة تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس

وأضافت الهيئة، أنه جرى حساب درجات الحرارة المحسوسة والتي تصل إلى 39 درجة على القاهرة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 80-85% بالنسبة القاهرة والوجه البحري و88% بالنسبة السواحل الشمالية وهذه الرطوبة المرتفعة تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، أيضًا هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (30%) على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق وخفيفة على جنوب البلاد.

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمتابعة النشرات اليومية من خلال صفحة الهيئة على الويب.