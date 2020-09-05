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البابا يستقبل الأنبا ثيؤدسيوس لمتابعة الخدمة في ظل كورونا

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مصطفى رحومة:
10:20 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
البابا مع أسقف الجيزة

البابا مع أسقف الجيزة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف وسط الجيزة، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها البابا مع مطارنة وأساقفة الإيبارشيات لمتابعة الخدمة بالكنائس في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأكملت الكنائس القبطية الأرثوذكسية المرحلة الأولى من الفتح التدريجي في ظل إجراءات الوقاية من كورونا يوم 3 أغسطس الماضي، فيما تكتمل المرحلة الثانية بعودة القداسات والصلوات طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم "الجمعة" اعتبارا من 11 سبتمبر الجاري.

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