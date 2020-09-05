صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه الإثنين

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، سيتم الصرف لهم يومي الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

بدء الصرف لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه الأربعاء

أما من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، فتم الصرف لهم اعتبارا من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

وكانت الهيئة، بدأت في صرف معاشات شهر سبتمبر، الثلاثاء الماضي، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، حيث تم بدء الصرف لمن يتقاضون 1000 جنيه الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من يتم منحهم العلاوات الخمس بدءا من سبتمبر الجاري يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت لتوفير مستنداتهم.

وأضاف "عوض"، في تصريحات صحفية، أن رؤية الهيئة تقوم أيضًا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.