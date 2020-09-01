هيئة البريد تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر اليوم

تبدأ الهيئة القومية للبريد اليوم صرف معاشات شهر سبتمبر، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كل العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.

وسيتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية.

وستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من غداالثلاثاء 1 سبتمبر ويستمر الصرف لهم حتى الأربعاء.

أما من كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد "3، 6 سبتمبر" ومن كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات الاجتمعاية ومكاتب البريد الإثنين والثلاثاء "7 و8 سبتمبر"، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا في مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، كما أن الصرف متاح لجميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارت ATM من ماكينات الصرف الآلي اعتبارا من أول شهر سبتمبر.