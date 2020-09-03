اليوم.. بدء صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، أن من يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، سيتمكنون من صرف معاشاتهم، بدءً من اليوم الخميس، الموافق 3 سبتمبر، والأحد 6 سبتمبر.

وكانت الهيئة، بدأت فى صرف معاشات شهر سبتمبر، الثلاثاء الماضي، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، حيث تم بدء الصرف لمن يتقاضون 1000 جنيه الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر.

وفيما يتعلق بمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، تم الصرف لهم يومي الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

أما من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، فتم الصرف لهم اعتبارا من اليوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمس بدءا من سبتمبر الجارى يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت لتوفير مستنداتهم.

وأضاف "عوض"، فى تصريحات صحفية، أن رؤية الهيئة تقوم أيضًا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.