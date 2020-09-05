مصرع 11 شخصا إثر انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنجلاديش

أدى انفجار أجهزة تكييف في مسجد ببنجلاديش إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، مساء أمس الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع، مساء الجمعة، عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب العاصمة دكا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبحسب المعطيات الأولية فإن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز المكييفات في أحد الأنابيب أسفل المسجد.