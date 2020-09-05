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مصرع 11 شخصا إثر انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنجلاديش

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وكالات
10:31 ص | السبت 05 سبتمبر 2020
انفجار مسجد

انفجار مسجد

أدى انفجار أجهزة تكييف في مسجد ببنجلاديش إلى وفاة 11 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، مساء أمس الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع، مساء الجمعة، عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد "بيت الصلاة الجامع" في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومترا جنوب العاصمة دكا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبحسب المعطيات الأولية فإن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز المكييفات في أحد الأنابيب أسفل المسجد.

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