قاتلة عشيقها بالجيزة تنهي سنوات الحب الحرام: خلصت عليه أثناء المعاشرة

طمعًا في أمواله وسيارته، أنهت عشيقة حياة عشيقها بعد 4 سنوات من الحب الحرام، وأثناء إقامتهما آخر لقاءاتهما المحرمة، حيث هشمت رأسه داخل شقته في 6 أكتوبر بقطعة حديد، لسرقة سيارته و 600 جنيه وقطعة حشيش مخدر كانت بحوزته.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط المتهمة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

وقالت المتهمة في اعترافاتها: "كنت عايزة فلوس، عايزة أشترى مخدرات، ومكنش راضي يدفع لي فلوس، كان عايز علاقة بس، اتصل بيا يوم الواقعة، وبعدين روحت له الشقة فى أكتوبر ولما طلعت أقمنا علاقة مع بعض ولقيت حديدة جنب السرير، وأثناء العلاقة مسكتها وفضلت أضرب فيه على دماغه لحد ما مات، خلصت عليه أثناء المعاشرة.. يستاهل".

وأضافت المتهمة: "بعد ما قتلته أخدت منه الفلوس لقيت معاه 600 جنيه روحت اشتريت حشيش، وبعدين اشتريت عقد بيع عربية، وروحت الشقة أخدت البصمة بتاعته وهو ميت، وأخدت العربية ولسه هروح أكمل الإجراءات تاني يوم الصبح، لقيت الشرطة قدام باب الشقة، عرفت إن الموضوع اتكشف، وقلت كل حاجة للمباحث".

وتوصلت أجهزة الأمن بالجيزة، إلى حل لغز جريمة قتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر، وجاء في تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة سيدة على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها هشمت رأسه أثناء إقامة علاقة معه في الشقة، لسرقة "قطعة حشيش و600 جنيه".

تمكنت المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو البرعي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر من ضبط المتهمة، والتي اعترفت بتفاصيل الجريمة.

وجاء في تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من أهالي سكان عقار بمدينة 6 أكتوبر بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر.

وتبين من خلال الفحص اكتشاف جثة حداد، 45 سنة، داخل الشقة سكنه متوفى إثر كسر بالجمجمة من الخلف، وسرقة تليفونه وأمواله، حيث يقيم بمفرده، وزوجته تقيم في الفيوم.

بالفحص تبين أن سيدة مدمنة مخدرات، على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها وراء الواقعة، وقتلته أثناء العلاقة لسرقة قطعة حشيش ومبلغ مالي.