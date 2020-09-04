لغز جثة أكتوبر: سيدة تخلصت من عشيقها أثناء العلاقة لسرقة مخدرات

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز جريمة قتل شاب داخل شقته بمنطقة أكتوبر، وجاء في تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة سيدة على علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وأنها هشمت رأسه أثناء إقامة علاقة معه فى الشقة، لسرقة "قطعة حشيش و600 جنيه".

تمكنت المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر من ضبط المتهمة، واعترفت بتفاصيل الجريمة.

ذكرت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن بداية الواقعة بورود بلاغ من أهالي سكان عقار بمدينة 6 أكتوبر بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة المقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر.

وتبين من خلال الفحص اكتشاف جثة حداد، 45 سنة، داخل الشقة سكنه متوفى إثر كسر بالجمجمة من الخلف، وسرقة تليفونه وفلوسه، حيث يقيم بمفرده، وزوجته في الفيوم.

بالفحص تبين أن سيدة مدمنة مخدرات، على علاقة غير شرعية بالمجنى عليه، وأنها وراء الواقعة، وقتلته أثناء العلاقة لسرقة قطعة حشيش ومبلغ مالي 600 جنيه.