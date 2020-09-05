التعليم العالي: 65 ألف شخص تقدموا لوظائف الجامعات الأهلية 2019

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إتاحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من فرص العمل والوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والعلمين والملك سلمان"، من أعمال و شؤون إدارية وإخصائين ووظائف متعددة أخرى بخلاف وظائف أعضاء هيئة التدريس، وهو ما نفاه الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون القطاع الفني، مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال الهيكل الإدراي للجامعات الثلاثة من قبل المتقدمين الذين وقعت عليهم الاختيارات، وذلك على المتقديمن للمسابقة التي دشنتها الوزارة عن وظائف الجامعات الأهلية العام الماضي.

وأوضح الطيب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة أعلنت العام الماضي 2019 بدءا من 15 مايو وحتى 15 يونيو 2019، عبر موقعها الرسمي، عن إطلاق مسابقة للتقدم لشغل عدد من الوظائف الإدارية والأكاديمية بالجامعات الأهلية الجديدة، والتي تمثلت في الوظائف للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية، ومعاوني التدريس والمشرفين على المعامل التخصصية وإخصائيين في تكنولوجيا المعلومات وموظفين لمختلف القطاعات الإدارية.

"التعليم العالي": نجري إجراءات التعاقد والتعيين لمن وقع عليه الاختيار

وتابع مساعد وزير التعليم العالي، أنه تقدم أكثر من 65 ألف للوظائف المختلفة، مشيرا إلى أنه بعد فرز الطلبات المقدمة، تم حصر المستوفيين للشروط وإجراء المقابلات، لافتا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من إجراءات التعاقد والتعيين لمن وقع عليه الاختيار وكان مستوفيا لمتطلبات وشروط التعيين، وذلك استعداد لبدء الدراسة العام الدراسي الجديد 2020.