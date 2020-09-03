في 10 نقاط.. تعرف على الجامعات الأهلية الجديدة المقرر إنشاؤها

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس مساء اليوم، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لإقرار الخطوات التنفيذية ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية.

وفي النقاط التالية.. تستعرض "الوطن" أبرز النقاط التي دارت في اجتماع الأعلى للجامعات:

ـ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء عشر جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية.

ـ الجامعات المقرر إنشاء جامعات أهلية بها:

1ـ قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية.

2ـ جامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام.

3ـ جامعة بنها الأهلية.

4ـ جامعة حلوان التطبيقية الدولية.

5ـ جامعة بني سويف الأهلية.

6ـ جامعة المنيا الأهلية.

7ـ جامعة المنصورة الأهلية.

8ـ جامعة أسيوط الأهلية.

9ـ جامعة أسوان الأهلية.

10ـ جامعة سوهاج الأهلية.

ـ تكليف كليات الهندسة بالجامعات بوضع نماذج إنشائية ومعمارية للجامعات الأهلية المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الأهلية.

ـ وضع التصور خلال فترة لا تزيد على أسبوعين.

ـ قرر المجلس تكليف لجان قطاع التعليم المختلفة بإعداد المقررات واللوائح الدراسية الخاصة بالتخصصات المختلفة لمجالات الدراسة بتلك الجامعات.

ـ مراعاة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي.

ـ مواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية بحيث تحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وتوفر للطلاب المصريين أماكن دراسة جامعية على مستوى عالمي يشجعهم على الدراسة في مصر وتقلل حاجتهم للسفر للدراسة في الخارج.

ـ ناقش المجلس آليات وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تكليفات الرئيس بحيث يمكن بدء الدراسة في كليات وبرامج دراسية مختارة في هذه الجامعات اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2021ـ 2022

ـ وافق المجلس على الطلبات المقدمة من رؤساء جامعات الزقازيق وجنوب الوادي والفيوم لإنشاء جامعات أهلية تتبع هذه الجامعات.