"المهندسين العرب" تنظم دورات "التحكيم في العقود الهندسية" اليوم

تنظم الهيئة العربية للتحكيم الهندسي باتحاد المهندسين العرب دورات في "التحكيم في العقود الهندسية"، اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن المحاضرات متنوعة وشاملة حيث تتضمن المحاضرة الأولى أنواع العقود الهندسية وأهم السمات المميزة لها، يلقيها المهندس الاستشاري محمد سعيد فتحة، والمحاضرة الثانية بعنوان الأوامر التغيرية والمطالبات في العقود الهندسية يلقيها الدكتور مهندس نبيل محمد عباس، والمحاضرة الثالثة بعنوان "أنماط التحكيم اتفاق التحكيم وشروط التحكيم في العقد" يلقيها المهندس داوود خلف.

وأضاف الحديثي بحسب بيان أن المحاضرة الرابعة تناقش إجراءات التحكيم ويحاضرها المهندس ناصر المطيري، وتتضمن المحاضرة الخامسة أصول صياغة القرار التحكيمي ويحاضرها المهندس محمد سعيد فتحة والمهندس الاستشاري عبدالكريم السعدون، وتتطرق المحاضرة السادسة إلى إعطاء الصيغة التنفيذية وأسباب إبطال القرار التحكيمي ويحاضرها المهندس إمحمد غولا.

وأوضح الحديثي أنه سيتم إجراء امتحان بعد شهر Conference call وعلى ضوء النتائج ستمنح للمهندسين المشاركين شهادة مشاركة و كارنيه.