وزيرة التخطيط: معدل البطالة في مصر أقل من دول متقدمة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020 بدأ في الانخفاض، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا يرجع لعودة النشاط الاقتصادي.

وأشارت السعيد، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، إلى أن معدل البطالة في مصر يُعد أقل من العديد من معدلات البطالة بالدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلا من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة.

وأوضحت أن هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتي نشاط الزراعة في مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة، مضيفة أن الأنشطة الاقتصادية التي فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الأنشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة.

وأشارت إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من إجمالي الأفراد.