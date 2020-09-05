مصرع 4 بينهم شقيقان في انقلاب سيارة بمصرف بكفر الشيخ

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف على طريق "الحامول - بيلا" التابع لمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الحامول المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بعثور الأهالي على سيارة ربع نقل في المياه ما بين قريتي الزعفران أبو بدوي، بدائرة المركز، ويرجح أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل ولم يراه أحد.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين وجود 4 جثامين، كما انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين وفاة كل من محروس محمد الشرقاوي، 45 عاما، محمد فتحي عبد الهادي، 45 عاما، وشقيقه، عمر فتحي عبدالهادي، 35 عاما، عديلة محمد عبد الحافظ، 60 عاما، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى إيداع الجثث بمشرحة المستشفى.

وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، أمام مشرحة المستشفى.