بـ100سيارة إسعاف وخطة طبية.. كيف استعدت صحة كفر الشيخ لتأمين لجان الثانوية؟

استعدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة صحيا، وذلك من خلال خطة جرى وضعها بالتنسيق مع كافة الجهات فى ظل الوباء العالمي الجائح فيروس "كورونا".

وأعلنت المديرية، عن تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمراقبين بحيث لا تزيد اللجنة عن 14 طالبًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

كما أكدت على تأمين سيارات الإسعاف لجميع لجان الثانوية العامة فضلاً عن تأمين الطرق والمدارس في الداخل والخارج، وتواجد الأطباء المتخصصين والزائرات الصحيات داخل اللجان، وتوفير المواد المطهرة والمعقمة وكواشف rapid test لقياس درجة حرارة الطلاب والمدرسين قبل دخول اللجان.

أوضحت المديرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن وزيرة الصحة أكدت على أن الفئات العمرية الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد من 10 إلى 19 عامًا، مؤكدة توفير كافة الرعاية الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية على أكمل وجه والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الصحة والمحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول منذ بدء الامتحانات وحتى نهايتها.

وفي سياق متصل، رفع مرفق الإسعاف بالمحافظة، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف، درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة حيث وصلت أعداد سيارات أسطول هيئة الإسعاف المصرية كفر الشيخ إلى 100سيارة إسعاف مجهزة مع نسبة تشغيل تتراوح من 70 الى 80% لكل قطاع خلال فترة تنفيذ الخطة.

وأشار مرفق الإسعاف، إلى وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي على الطرق طول فترة تنفيذ الخطة تمركز السيارات في الاماكن المحدده والتمركزات على الطريق الدولى الساحلى، كما سيتم متابعة السيارات فى كل قطاع مشرفين اثنين للعمل الميدانى لمده 24 ساعة يوميا لمتابعه السيارات فى أماكن تواجدها والإشراف على تسليم وتسلم السيارات فى المواعيد المحددة ومتابعة تجهيز السيارات من الأجهزه الطبية والميكانيكية لتكون جاهزة للخدمة الإسعافية والتحرك مع السيارات وتوجيها فى موقع الحدث.

فيما أعلن فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد فرج قاسم، تشكيل لجنة تضم مديري المناطق بالفرع ومديري عيادات الصحة المدرسية بالفرع، مهامها التأكد من صلاحية أجهزة الضغط بالمدارس والمرور الدائم على اللجان ومتابعة سير العمل بها وتسليم الواقيات الطبية للفرق المشاركة وتسليم بيان حالات الاشتباه بكورونا وبيان الحالات المحالة للمستشفيات فور انتهاء زمن الامتحان.