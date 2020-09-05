رئيس اتحاد كرة اليد البولندي يصل القاهرة للمشاركة في قرعة كأس العالم

وصل رئيس الاتحاد البولندي لكرة اليد أندريه جي بيوتر كراسنيكي، فجر اليوم، إلى مطار القاهرة، ويرافقه مدير الاتحاد البولندي بيوت واكلوسكي، والمسؤول عن تنظيم كاس العالم لكرة اليد في بولندا والسويد 2023 إدوار جوتكووسك؛ للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والتي ستقام اليوم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهي النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 "النسخة الاستثنائية".

وأشرف أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة في المطار، نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمد كمال وسامح عبدالباسط، على إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة النمساوية.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك للمرة الأولى في التاريخ، وهي النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

وأقيمت النسخة الماضية من البطولة في بلدين، بينما تنظم البطولة القادمة في 3 دول، ما يضع البلاد في تحدٍ جديد، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتعاون 18 وزيرا.