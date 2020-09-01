تذكرتي: خالد النبوي وجاسمين طه لتقديم حفل افتتاح كأس العالم لليد

وقع اختيار شركة "تذكرتي" المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوي، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد المصري، وعضوية حسين لبيب مدير البطولة، ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم، لتقديم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يوم السبت القادم، تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات.

ويؤدي الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة، مسئولا العمليات في شركة "تذكرتي"، دور حلقة الوصل بين اللجنة المنظمة للبطولة والقائمين على حفل قرعة كأس العالم، في ظل وجود إصرار من الشركة على خروج الحفل بأفضل شكل، خاصة بعد إشادة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة الرائدة في مجال التنظيم لإنجاح حفل قرعة البطولة الأهم في لعبة كرة اليد.

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