إدارة مرور العاصمة تعلن مواعيد التحويلات بسبب إصلاح كوبري الطيران

أعلنت الإدارة العامة مرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو البيلي مدير مرور العاصمة، عن قيام الجهات المختصة بأعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبري الطيران القديم بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية، اتجاه المطار، وقيام الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وأشارت الإدارة إلى غلق نصف الإتجاه بالطريق، مع الإستبقاء على حركة المرور الطولي طوال فترة الأعمال خلال الفترة من 5 – 12-9-2020م على النحو التالي:

- أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 5، 6، 7، 8، 9 - 9 - 2020م.

- يجري تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12،05 صباحاً بعد منتصف الليل وحتى الـ 6 صباحاً عن طريق نصف الإتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الـ 6 صباحاً يومياً.

- أيام الخميس والجمعة الموافقين 10، 11 / 9 /2020، يجري تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بداية من الساعة 12،05 صباح يوم الخميس الموافق 10/9/2020م وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020م، عن طريق نصف الإتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع، بوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.