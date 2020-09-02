إعادة فتح طريق "الشيخ زويد - العريش" بعد إصلاح أعطال الصرف

أعادت الجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء فتح طريق "الشيخ زويد - العريش"، بعد إصلاح أعطال الصرف الصحي بمنطقة "جرادة"، شرق مدينة العريس، والتي تسببت في إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية.

وقال رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحى، ياسر العماري، إنه تم الانتهاء من رفع جميع تراكمات مياه الصرف الصحي من الطريق الدولي العام، مما سمح بعبور سيارات المسافرين بشكل آمن، مشيراً إلى أنه تم تحويل مسار بعض الخطوط، حتى تم إصلاح المشكلة تماماً، كما تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، والتي قد ينتج عنها إغلاق الطريق.

وكان مجلس مدينة الشيخ زويد، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، قد قاما بوضع بعض الحواجز الرملية، وتحويل مسار مياه الصرف، التي تراكمت على نهر الطريق، في المنطقة الواقعة بين "الخروبة" و"الوادي الآخضر" و"جرادة"، شرق العريش.

وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد، اليوم، أن الطريق تم فتحه أمام المسافرين بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن أمور التصليح مازالت مستمرة في المكان لعدة أيام، حتى يتم القضاء على المشكلة تماماً.