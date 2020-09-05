الأنبا باخوم يجتمع مع كهنة وشمامسة الكاثوليك بمنطقة الدلتا 

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، مع الكهنة والشمامسة لمنطقة الدلتا، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة.

شارك في فعاليات الاجتماع، الأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والأب برنابا فانوس راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، وراعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة مارجرجس بأشمون.

وشارك أيضًا الشمامسة أسامة أنيس من كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والشماس ماهر أبادير من كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، والشماس عادل جرجس من كنيسة مارجرجس بأشمون.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الاجتماع بدأ بالصلاة الافتتاحية، أعقبها قيام الكهنة والشمامسة بعرض خبراتهم السابقة خلال الفترة الماضية الاستثنائية.

وتحدث الأنبا باخوم حول المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد، كما تم أيضًا تحديد موعد افتتاح السنة الرعوية الجديدة لكنائس منطقة الدلتا، وذلك يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر المقبل بطنطا.