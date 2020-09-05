شفاء 31 مصابا بكورونا في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تعافي 31 مصابا بفيروس كورونا المستجد بعد رحلة علاجية استغرقت ما يقرب من 14 يوما، داخل أقسام العزل بمستشفيات الصدر والحميات والعلامة بمراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى وغيرها.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه وجه مساعديه باستمرار حالة التأهب والاستعداد القصوى، للاستقبال جميع الحالات المصابة وفحص المخالطين لهم.

وأشار "حميدة" إلى أنه وضع كل السبل والآليات اللازمة، لرعاية حالات العزل الصحي المنزلي من خلال إلزامهم باتباع بروتوكول العلاجي حسب لوائح وزاره الصحة خلال الفترة الجارية.