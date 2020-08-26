وكيل وزارة الصحة بالغربية يتفقد الإجراءات الوقائية بمستشفى صدر المحلة

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، جولة تفقدية بمستشفى صدر المحلة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وتفقد "حميدة" الأقسام الطبية المختلفة، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من ارتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضى. واتباع سياسات مكافحة العدوي ، لحماية الفريق الطبى والمرضى المترددين على المستشفي .

كما قام بمناظرة السجلات الطبية الخاصه بالمرضى المتوفين في شهر ٨ والصغار السن وإرسال تقرير مفسر للوزارة

وجة بسرعه الإنتهاء بما يتم تجديده بمحطه الأكسجين الجديده والترميمات بالاقسام الداخلي واطفال والعمليات والعزل

كان يرافقه اللواء ممدوح هجرس رئيس الادارة المركزية لمكتب معالي محافظ الغربية فضلا عن مشاركة مروة الششتاوي مدير ادارة الامراض الصدرية الدكتور رشا حمودة مفتش الطب العلاجي ، الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي صدر المحلة .