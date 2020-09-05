الحكومة تدبر 2.9 مليون قرص باراسيتامول في شهر واحد لمواجهة كورونا

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.

توفير 2.5 مليون شريط فيتامين "سي" و1.5 مليون شريط "زنك" أغسطس الماضي

وتضمن تقرير أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي دبرتها الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تمّ توفير مليون و757 ألفًا و938 عبوة من دواء "أزيثرومايسين" أقراص، و72 ألفًا و344 زجاجة شراب من العقار نفسه، فيما تمّ تدبير 2 مليون و981 ألفًا و338 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، ومليون و505 آلاف شريط "زنك" أقراص، فضلًا عن توفير 2 مليون و512 ألفًا و280 شريط "فيتامين سي" أقراص.

رئيس الوزراء يطمئن على توافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أنَّه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس "كورونا" مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

من جهته، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ أمانة الشؤون الطبية تابعت ونسقت مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وأكّد "المصري"، أنَّ الكميات سالفة الذكر تمّ توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى "كورونا"، لافتًا إلى أنَّ هذه الأدوية كافية، وأنَّه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولًا بأول لمن يحتاجها.