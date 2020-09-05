مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال اتصالات مصابي كورونا

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لاستقبال اتصالات وشكاوى واستغاثات مصابي فيروس كورونا المستجد.

وطالب، خلال متابعته لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس، باستمرار التنسيق مع وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة، خاصة فى ظل عودة أعداد المصابين للارتفاع.

وشكر رئيس الوزراء جميع أفراد الأطقم الطبية الذين يبذلون جهودا كبيرة لرعاية أهالينا المصابين طوال الشهور السابقة، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.