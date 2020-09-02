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محمد رمضان يشكر حاكم دبي لمنحه تأشيرة ذهبية للإمارات: ثقة في الله نجاح

كتب:

محمود البدوي
11:17 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحه تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام".

وقال "رمضان": "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح".

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