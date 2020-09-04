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صور.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة

كتب:

حاتم سعيد حسن
03:46 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة، بنشر صورة عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، من كواليس تصوير الأغنية، والتي تجمعه بمغني الراب جيمس.

وعلق محمد رمضان على الصورة: "قريبا.. أغنية جديدة على قناتي بيوتيوب.. ثقة في الله نجاح".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لتقديم أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، التي تجمعه بمغني الراب جيمس، ويوم الاثنين الماضي نشر صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة قائلا: "ثقة في الله نجاح".

كما كان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر "رمضان" في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي".

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