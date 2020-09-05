"مستعربون" يصيبون شقيقين فلسطينيين بجروح ويختطفونهما

أصيب شقيقان، اليوم السبت، بجروح أحدهما خطيرة، بشظايا قنبلة يدوية أطلقتها قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، داخل منزلهما في مخيم جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستعربين بمساندة قوات الاحتلال تسللوا إلى منزل عائلة الجدعون، وألقوا قنبلة يدوية داخله، ما أسفر عن إصابة الشقيقين أحمد ومحمد الجدعون، وكلاهما في العشرينات من العمر، بجروح، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

وأضافت، أن "المستعربين" اختطفوا الشقيقين وتم نقلهما بمركبة إسعاف إسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.