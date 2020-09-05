"البيئة" تخمد حرائق في مقالب عشوائية بالقاهرة

شنت الأفرع الإقليمية لمنظومة التصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظات القاهرة الكبرى، والشرقية والبحيرة والدقهلية والغربية، أمس، عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور.

وأسفرت الحملات عن فحص عادم 294 سيارة تبين مطابقة 255 منها ومخالفة 39 سيارة للحدود المسموحة فى قانون البيئة وتعديلاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهم.

كما نفذت الأفرع الإقليمية أمس حملات مرورية على عدد من المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة، بالدقهلية والقاهرة الكبرى والشرقية، وتبين استقرار عدد كبير منها وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

كما تمكن فرع القاهرة الكبرى من إخماد عدد من الحرائق بأماكن كلاً من البساتين ومصرالقديمة والعكرشة وبنها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شنت الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة، أمس، عددا من الحملات التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من التزامها بتطبيق قرارت المحافظين بشأن بتنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وجرى المرور على 22 مكمورة بالشرقية والقليوبية، و39 فاخورة بالشرقية والدقهلية والبحيرة والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى التفتيش على 17 مسبكا بالقاهرة الكبرى والدقهلية.

وتبين توقف جميع المنشآت التي جرى المرور عليها عن العمل، والتنبيه بالاستمرار بوقف التشغيل التزاما بالقرار.

39 سيارة تخالف الحدود المسموحة في قانون البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على حرص الوزارة الدائم قبل وأثناء موسم تجميع قش الأرز على ممارسة دورها التوعوي تجاه المزارعين، بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية لتعريفهم بأخطار حرق قش الأرز وفوائد استغلاله اقتصاديا من خلال تدويره واستخدامه كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وأشار إلى تنفيذ الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة، أمس، 18 حملة توعوية بعدد من المراكز والوحدات بالقرى المختلفة، حققت نتائج متميزة تمثلت في الانخفاض الكبير في نسب حرق المزارعين لقش الأرز.