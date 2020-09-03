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محمود مسلم

مصرع شخص وإصابة 46 في حرائق غابات بجنوب روسيا

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أ ش أ
10:54 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن فاسيلي جولوبيف حاكم مقاطعة روستوف بجنوب روسيا، صباح اليوم، مصرع شخص واحد وإصابة 46 آخرين بسبب حرائق الغابات في عدة مناطق بالمقاطعة.

وكتب جولوبيف، في تغريده نشرها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، أن امرأة في منطقة كراسنوسولينسك لقت حتفها، واحترقت العديد من المنازل جراء حرائق الغابات التي اندلعت في المنطقة، حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على موقعها الإلكتروني.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فقد أصيب 32 شخصا في منطقة كراسنوسوينكس و14 آخرون في منطقة كامينسك.

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