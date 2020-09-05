إليسا تهدد متابعيها المتنمرين عبر تويتر بـ البلوك: "انتوا عارفين"

حذرت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من "البلوك" لكل من يتجاوز بالتعليقات غير اللائقة، أو التي تحمل تنمرًا تجاه أصدقاءها.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفو، واللي بيزعجني بتعليقات خصى بالتنمر ومش بمحلى بحق أصدقائي بيكون جوابو بلوك".

واستنكرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقات بعض الجمهور من رواد السوشيال ميديا والتي تتضمن بعض التنمر على أصدقائها.

وكتبت إليسا: "تويتر أساسه الاختلاف بالرأي، وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنه هيدا فن وذوق، لكن اللي ما ممكن أقبله هو الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح اتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب".

كانت المطربة اللبنانية، إليسا، احتفلت عبر حسابها على "تويتر"، بألبوم "صاحبة راي"، عبر صفحتها على اليوتيوب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطرحت إليسا مؤخرا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية.