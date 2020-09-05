"الصحفيين" تتلقى 340 شكوى بخصوص العلاوات الخمس

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه ارتباطا بالاتصال التليفوني مع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص مراجعة العلاوات الخمس لبعض حالات المحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، جرى دعوة الزملاء المتضررين للتقدم ببيانات حالاتهم للنقابة؛ لإرسالها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لفحصها والرد عليها.

وقال رشوان إنه خلال هذا الأسبوع وصل للنقابة 340 شكوى، تتضمن نحو 60 تتعلق بحسابات قيم المتجمد، و280 شكوى لم يحصل أصحابها على فوارق أو متجمدات، بينما حصل قرابة 7200 زميلة وزميل على كامل مستحقاتهم، وتابع: "لم تقتصر الشكاوى على مؤسسة صحفية بعينها بل توزعت على كل المؤسسات الصحفية القومية تقريبا".

وطلب نقيب الصحفيين من كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق والذين لديهم شكاوى، سرعة إرسال بياناتهم على الواتس حتى نهاية الأسبوع الحالي 10 سبتمبر، على الأرقام الخاصة به وبمكتبه بالنقابة، لتسليم الكشف النهائي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتدارك الأخطاء حسب الاتفاق مع اللواء رئيس مجلس إدارة الهيئة وبإشراف وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج.