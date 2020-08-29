كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمس للقطاع الخاص

بدأت الهيئة القومية للتأمينات، الخميس الماضي، في إتاحة جميع بيانات نحو 60 ألف من أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الخاصة وسواقط القطاع الحكومي، حيث يحق لهم الاستعلام عن العلاوات الخمس، والتي سيتم صرفها أول سبتمبر.

وعن خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي 2020 كالتالي:

1- تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg/ خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمس.

2- أكتب الرقم القومي القائم بالصرف والاسم الأول للأم باللغة العربية.

3- اضغط علامة صح على أن لست برنامج روبوت.

4- اضغط على إرسال الطلب.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت منتصف شهر يوليو الماضي أن ملف العلاوات الخمس للقطاع الخاص، سيتم إنهائه تماما لكل المؤسسات التي منحت في السابق علاوات خاصة، مؤكدة على أن المؤسسات التي صرفت لفترة علاوة خاصة ثما توقفت يتم الاستعلام عنها حاليا من لجنة داخل الوزارة، وسيتم منح العلاوات الخمس وفقا للقيمة المستحقة.