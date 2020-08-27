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نقيب الصحفيين يطالب مستحقي العلاوات الخمس بإبلاغه حال عدم إدراجهم

كتب:

أحمد البهنساوى
11:54 م | الخميس 27 أغسطس 2020
اجتماع سابق لنقيب الصحفيين ووزيرة التضامن

اجتماع سابق لنقيب الصحفيين ووزيرة التضامن

أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه أجرى اتصالا تليفونيا باللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بخصوص العلاوات الخمس للمحالين للمعاش من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأوضح رشوان في بيان له أنه تم الاتفاق علي أن يقوم كل الزملاء الخاضعين لشروط الاستحقاق والراغبين في الاستعلام عن استحقاقهم بالدخول على موقع الهيئة للتأكد من وجود أسمائهم.

وطلب نقيب الصحفيين من أي زميل لم يجد اسمه رغم توافر شروط الاستحقاق، أن يقوم بإرسال بياناته على الواتس على الأرقام التالية الخاصة به وبمكتبه بالنقابة لتدارك الخطأ فوريا حسب الاتفاق مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

01001484954 - 01001707220 - 01280992299

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