وظائف شاغرة بمرتبات تبدأ من 2500 جنيه: سكن وبدلات ومواصلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر"، التابع لوزارة الشباب والرياضة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيها.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل نشرة التوظيف وتفاصيل الوظائف الشاغرة من مبادرة "مصر تعمل"، كالتالي:

إحدى شركات صناعة الملابس الكلاسيك

أعلنت إحدى شركات صناعة الملابس عن حاجتها لوظائف مبيعات وعامل نظافة، كالتالي:

1- مبيعات داخل الفرع

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بالزقازيق محافظة الشرقية.

- تنفيذ كل حركات البيع والاستقبال والترتيب والشد داخل الفرع.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون ليده خبرة في مبيعات الملابس الكلاسيك.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 2250 إلى 2750 جنيها في الشهر وتتحدد حسب الخبرة بالإضافة إلى العمولة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

2- عامل نظافة

الشروط المطلوبة

- مؤهل أو دون.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 1800 إلى 2000 جنيها، وتتحدد حسب الخبرة.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

إحدى شركات صناعة المواسير البلاستيك

أعلنت إحدى شركات المواسير البلاستيك عن حاجتها للوظائف التالية:

1- مهندسين جودة.

2- مهندسين إنتاج.

3- مهندسين صيانه "كهربا، ميكانيكا فريش"

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مدينة العبور.

- أن يتراوح السن من 20 حتى 30 عاما.

- أن يقدم موقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- يكون العمل بنظام الشيفتات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبره من 6 إلى 10 سنوات.

4- فنيين جودة.

5- فنيين إنتاج.

6- فنيين صيانة "كهربا، ميكانيكا".

7- عمال إنتاج.

الشروط المطلوبة

- إلا يقل سن المتقدم عن 20 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

- أن يكون الموقف واضح من التجنيد.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- تصل ساعات العمل إلى 5 ساعات يومية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبره من عامين.

حقوق ومميزات العمل

- مرتب مجزي يتم تحديده حسب الخبرة.

- تأمين صحي بعد 3 أشهر.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- توفير مواصلات بالإضافة إلى توفير سكن.

- حوافز إضافية ويوم إجازة إسبوعية.

إحدى شركات البيزنس

أعلنت إحدى شركات البيزنس عن حاجتها لوظائف تلي سيلز، كالتالي:

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الإناث فقط.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في نفس المجال.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عام.

الحقوق والمميزات

- المرتب يصل إلى 2500 جنيه شهريا بالإضافة إلى عمولة.

- مواعيد العمل تكون من من 10 صباحا إلى 6 مساء.

- يومين إجازة في الإسبوع "الجمعة والسبت".

- تأمينات اجتماعية للعاملين بالإضافة إلى حوافز.