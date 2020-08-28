وظائف بمرتبات تصل لـ4000 جنيه للطلبة والخريجين من جميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 15 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيه حتى 4000 جنيه.

شركة للمواسير البلاستيك تطلب للتعيين الآتي

مكان العمل: العبور.

1. مهندسين جودة.

2. مهندسين إنتاج.

3. مهندسين صيانة (كهرباء – ميكانيكا فريش).

شروط العمل:

- السن من 20 عامًا إلى 30 عامًا.

- موقف واضح من التجنيد.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- العمل شيفتات.

- يشترط خبرة من 6 إلى 10 سنوات.

4. فنيين جودة.

5. فنيين إنتاج.

6. فنيين صيانة (كهرباء – ميكانيكا).

7. عمال إنتاج.

شروط العمل:

- السن من 20 إلى 40 عامًا.

- موقف واضح من التجنيد.

- الوظائف متاحة للذكور فقط.

- العمل شيفتات.

- خبره من 0 إلى عامين.

حقوق ومميزات العمل:

- مرتب مجزي حسب الخبرة

- تأمين صحي بعد 3 أشهر.

- تأمين اجتماعي.

- توفير مواصلات وسكن.

- حوافز إضافية.

- إجازة أسبوعية.

شركة ملابس تطلب للتعيين الآتي:

- عاملات إنتاج للعمل في مدينة بدر المنطقة الصناعية بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط خريجين.

- السكن بالقرب من مدينة بدر.

- إناث فقط.

- حد أقصى للسن 25 عامًا.

- المرتب 2750 جنيهًا.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- 8 ساعات عمل.

- وسيلة موصلات + وجبة غداء.

معمل تحاليل طبية يطلب للتعيين الآتي

موظف استقبال للعمل بالسادس من أكتوبر بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- خبرة سنة في نفس الوظيفة.

- ذكور وإناث.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2500 جنيه.

- 7 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

شركة بدر للأغذية تطلب للتعيين الآتي

1. كول سنتر للعمل في أرض الجولف مصر الجديدة بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى 35 عامًا.

- خبرة سنة على الأقل في الكول سنتر أو التلي سيلز.

- إجادة الإنجليزية والإكسيل والوورد.

- المرتب حسب الخبرة.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- 8 ساعات عمل.

- الجمعة إجازة والسبت العمل من المنزل.

2. عمال وإنتاج للعمل في مدينة بدر بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط خريجين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى 35 عامًا.

- المرتب 2800 جنيه صافي وراتب مجزي للخبرات.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- 8 ساعات عمل.

- الجمعة والسبت إجازة.

- توفير مواصلات.

3. مساعد أمين مخزن للعمل في مدينة بدر بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط خريجين.

- ذكور فقط.

- إجادة استخدام الإكسيل.

- 3 سنوات خبرة.

- خبرة تعامل على برامج إدارة مخازن.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه صافي.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- 8 ساعات عمل.

- الجمعة والسبت إجازة.

- توفير مواصلات.

شركة للجبس بورد تطلب للتعيين الآتي

1- فني صيانة كهربائية (كنترول وباور).

2- فني صيانة ميكانيكية (خطوط إنتاج).

3- فني برادة.

4- فني إنتاج (معجون - دهانات).

5- عمال إنتاج (بلاستيك - PVC).

6- سائق كلارك.

7- أفرد أمن.

مكان العمل: العين السخنة - السويس

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط – ثانوي صناعي أو فني.

-خبرة سنتين في نفس الوظيفة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 38 عامًا.

- المرتب: حسب الخبرة.

- توفير بدل سكن.

- مواصلات.

- وجبة + وقت إضافي.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيس بوك، علمًا بأنّ جميع استمارات التقديم تملأ إلكترونيًا وتتم المقابلات الشخصية فقط بمقرات العمل وفقًا للإجراءات الاحترازية.