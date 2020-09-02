وظائف متاحة بخط المترو الثالث تحت الإدارة الفرنسية.. تبدأ بـ2200 جنيه

كشف مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تفاصيل الوظائف الشاغرة ومنهم عمال صيانة وفنيين ومشرفين محطات في الخط الثالث للمترو، للتعيين بمرتب يبدأ من 2200 جنيه، وعدد ساعات العمل 8 ساعات، وذلك تزامنا مع تولي شركة "RATP" الفرنسية إدارة الخط الثالث.

وأكّد المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ الشركة ستقدم تأمينًا اجتماعيًا على الموظفين، وستعقد لهم دورات تدريبية شاملة في مجال العمل، مه منحهم إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر.

وترصد "الوطن"، تفاصيل شروط الالتحاق والأوراق المطلوبة للعمل في الخط الثالث للمترو تحت الإدارة الفرنسية الجديدة وهي كالتالي:

أولًا: شروط الالتحاق بالعمل بالمترو

- السن من 21 سنة ولا يزيد على 40 سنة.

- موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- المؤهل الدراسي متوسط فيما فوق (بشرط أن يكون ممتاز بالقراءة والكتابة).

- أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض.

- أن يكون من المناطق القريبة من الخط الثالث مثل (مدينة السلام – العاشر من رمضان – جسر السويس – مصر الجديدة - مدينة نصر - مطار القاهرة - النزهة - الهايكستب).

ثانيًا: الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية.

- 4 صور شخصية حديثة + صورتان للبطاقة الشخصية.

- فيش جنائي حديث.