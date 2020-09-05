رئيس "صدر قصر العيني" يوضح أعراض "كورونا" بالجهاز الهضمي

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد ظهرت مؤخرًا في الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أن أعراضه تتمثل في الميل إلى القيء والإسهال مع ارتفاع في درجة الحرارة والشعور بإرهاق عام.

وأوضح سالم فى تصريحات صحفية له أن كورونا يصيب بنسبة كبيرة الجهاز التنفسي وقد يستهدف الجهاز الهضمي بصورة أقل، مشيرًا إلى أنه وفق إحصائيات رسمية، فإن أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر نسبة وفيات، خاصة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و69 عامًا.

سالم : يجب تطعيم الأصحاء ضد الإنفلونزا الموسمية فى موعدها هذا الخريف

ونصح أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني بتطعيم الأصحاء ضد الإنفلونزا الموسمية في موعدها هذا الخريف وقبل حلول فصل الشتاء حتى يأتي بثماره، موضحًا أن هناك فرقاً كبيراً في معظم أعراض الإنفلونزا الموسمية وعدوى كورونا، حيث تصيب الإنفلونزا الجهاز التنفسي العلوي وتتمثل في "رشح، انسداد الأنف، ارتفاع درجة الحرارة، آلام بالعضلات".

من جهة أخرى، جدد الدكتور أيمن سالم تحذيره من التدخين بكافة صوره وأشكاله، مؤكدًا أن التدخين يضعف خلايا الجهاز المناعي للرئتين والشعب الهوائية، فلا يمكنها مقاومة العدوى بالبكتيريا والفيروسات بصورة كافية لذلك يجب الامتناع فورًا عن تدخين السجائر والشيشة وكذلك السجائر الإلكترونية.

وحول الحديث عن عودة كورونا للأشخاص الذين تم شفاؤهم؛ قال سالم إنه حتى الآن غير مسجل العودة بنفس فصيلة الفيروس، حيث تم التعرف على 4 فصائل مختلفة لكوفيد 19، كل فصيلة منهم تعطي مناعة لأشهر طويلة، بسبب تواجد الأجسام المضادة ضد هذا الفيروس المستجد في دماء هؤلاء المصابين.