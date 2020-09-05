إزالة تعديات على 48 فدانا جنوب الجيزة

تشهد محافظة الجيزة حملات لإزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بُنيت بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط الترخيص، أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية.

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراض زراعية بمساحه 48 فدانًا بمنطقه ترسا بمحور ترعة والي بجنوب الجيزة، مشيراً إلى أن التعديات شملت إزالة 6 عقارات مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، مكونة من دور أرضي ودورين، إضافة إلى فيلا مخالفة واستراحات ومخازن وجمالون و20 سورًا مقامة بالمخالفة.

وأكد "راشد" أنه جار إزالة كافة التعديات الموجودة على الأراضي الزراعية بالمنطقة حتي سطح الأرض، لردع المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل رادع.

وتابع محافظ الجيزة أعمال إزالة 3 حالات تعدً علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم إزالة مخالفة جمالون حديد بمنطقه أبو غالب وعقار مخالف من الطوب الأبيض على مساحة 70 مترًا وإزالة مبنى خشبي على مساحة 60 مترًا، إضافة إلى إزالة 3 حالات مبان مخالفة على أراضي زراعية بدون ترخيص بمساحه 300 متر بمركز ومدينة أبو النمرس.