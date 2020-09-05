سر اختيار الأهرامات للأحداث الرياضية الكبرى: حضارة ومشاهدات

الأهرامات الثلاثة واحدة من عجائب الدنيا السبع وبوابة مصر للعالم، رمز ووجهة سياحية هامة استضافت 3 أحداث رياضية كبرى في الشهور الأخيرة، وتحت سفحها احتضنت قامات مصرية وأفريقية وعالمية كبرى في الرياضات المختلفة آخرها الحدث الأهم الذي تنتظره مصر اليوم باستضافة حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقماتها في شهر يناير 2021.

قرعة كأس العالم لكرة اليد من المقرر أن يحضرها 134 مدعوًا فقط، وفقًا لقرار منظمة الصحة العالمية، بحسب إجراءاتها الاحترازية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي يحييها الموسيقار عمر خيرت.

وقبل شهور وتحديدًا في 12 أبريل من عام 2019 استضافت منطقة آثار الهرم قرعة كأس أمم أفريقيا، بحضور ممثلي 24 دولة أفريقية، إلى جانب حضور أعضاء وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

بطولة العالم للاسكواش استضافتها مصر تحت سفح الأهرامات، والتي كانت من وجهات تلك المسابقة العالمية في التسعينات أيضًا، وكان لآخرها ذلك الافتتاح الضخم والبطولة التي يهيمن عليها المصريون رجالاً وسيدات واحتضنتها الأهرامات في أكتوبر 2019.

اختيار الأهرامات للأحداث الرياضية الكبرى في الفترة الأخيرة يُرجع الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، في حديثه لـ"الوطن"، سببه إلى أن الأهرامات هي رمز الحضارة المصرية والرمز الفرعوني الذي يلفت أنظار العالم إلى مصر، فهي تعبير عن قيمة وحضارة وعراقة الحضارة المصرية.

رقم مهم أشار إليه فوزي، وهو تحقيق 2.2 مليار مشاهدة لحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية للكبار رقم 32 الذي أقيم في أبريل 2019، وهو رقم ضخم، غير أن مصر لأول مرة تنظم كأس العالم لليد رقم 17 باستضافة 32 فريقًا، وهو العدد الذي لأول مرة تستضيفه دولة في تلك البطولة، حيث كانوا في السابق 23 فريقًا فقط.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن مصر استطاعت في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، أن تحافظ على الإنجاز الخاص بها في مجال الرياضية والتي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، حيث أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية العالمية.

وأشار إلى إقامة بطولة العالم لكأس اليد في 4 صالات مغطاة تفوق بعضها البعض جمالًا واحترافًا وهي: "صالة 6 أكتوبرـ الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية ـ الصالة المغطاة في استاد القاهرة، وصالة برج العرب"، والتي من المقرر إقامتها 14 يناير ـ 31 يناير 2021.