تعرف على تفاصيل إلغاء النظام القديم في صرف "المعاشات"

أطلقت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 3 أنظمة جديدة للمعاشات سيتم تطبيقها تدريجيا، وعلى مراحل، وتتمثل تلك الأنظمة في "كارت ميزة- حساب بنكي- محفظة إلكترونية"، حيث يتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش خلال الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السرى.

* ماذا عن الذى يقوم بصرف معاشه حاليًا ومعه ڤيزا تأمينات؟

- سيظل يتقاضى معاشه كما هو، وتحويله لكارت ميزة أو الحساب البنكي سيكون تدريجيًا.

* وهل الأفضل كارت ميزة أو الحساب البنكي؟

- كارت ميزة والحساب البنكي أفضل من ڤيزا التأمينات، لأنه سيسهل عليك القبض بعيدًا عن الزحام في التأمينات والبريد، "لو إنت عملته ولغيت الڤيزا، لن يكون هناك أي مشكلة"، فالتأمينات حاليًا تتجه للنظام الرقمي وذلك تخفيفًا للعبء على أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن رؤية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتجه نحو تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، لافتًا إلى أن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيًا.

ولفت عوض إلى أنه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور، تحصل منها على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد بإنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلاً: "سنفصل تمامًا بين جمهور المتعاملين وموظفي التشغيل".