مجلس الأسنان: ملتزمون بإعفاء أطباء المعاشات من رسوم خدمات النقابة

حدد مجلس نقابة أطباء الأسنان، مجموعة من الالتزامات التي ستقدمها لجنة الرواد خلال الفترة المقبلة، منها إعفاء أطباء الأسنان بالمعاش، من رسوم خدمات النقابة الإدارية من استمارات وشهادات.

وأشار المجلس، إلى أنه سيكونوا ملتزمين بأن بطاقات عضوية ودليل للرواد به جميع الهيئات والجهات، التي تقدم خدماتها لهم مجانا أو بأسعار مخفضة.

وأكد المجلس، أنه سيعمل على زيادة المعاش، وفق خطة إكتوارية، تضمن نشاط وتنامي استثماراته، واستمراريته وعدم تكرار عجزه، الذي تم تداركه خلال الفترة الأولى من 2014-2016 وزيادة المعاش من 800 إلى 1000جنيه وفق خطة اكتوارية حققت فائضا رغم الزيادة خلال الفترة من 2016 حتى 2020 .

وأشار في خطته التي حصل "الوطن"، على نسخة منها إلى تحمل صندوق المعاشات اشتراك مشروع العلاج للأطباء والأرامل فقط من ميزانية المعاشات.

وكان الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أعلن عن تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، الجديد الذي أسفر عنه أول اجتماع لمجلس النقابة.

وأكّد "هيكل"، أنَّه تمّ انتخاب الدكتور يوسف حمزة أمينًا عامًا للنقابة، والدكتور حسين عبدالهادي أمينًا للصندوق، وأمينًا مساعدًا الدكتور هشام عبدالناصر، والدكتور محمد بدوي أمين مساعد الصندوق.

كما تم تشكيل اللجان النقابية لتضم في عضويتها أعضاء من مجلس النقابة، وأعضاء من خارج المجلس، مثل لجنة آداب المهنة.

وأشار "هيكل"، إلى أنَّ فوز قائمة المستقبل بانتخابات التجديد النصفي، نتيجة لتعاون كل أعضائها، مبينًا أنَّ مجلس النقابة سيناقش برنامج النقابة خلال الفترة المقبلة من حيث الملفات الثقافية، والاجتماعية، والاتجاه للنقابة الإلكترونية، وعقد اجتماعات المجلس أونلاين.