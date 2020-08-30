تعرف على شرائح صرف المعاشات بدءا من الثلاثاء المقبل

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي في اليوم الأول من سبتمبر الموافق الثلاثاء .

وحددت شرائح الصرف وفقا للآتي:-

- 1000 جنيه فأقل: يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمير.

- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000: يوم الخميس 3 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر.

- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه: يوم الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحدده لهم، اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمس في سبتمبر المقبل يقترب من 60 ألفًا تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية، والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرصًا لتوفير مستنداتهم.

وأضاف "عوض"، فى تصريحات صحفية، أن رؤية الهيئة تقوم أيضًا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.