تأجيل محاكمة محسن السكري في "غسل الأموال" لـ4 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم، تأجيل محاكمة محسن السكري، بتهمة غسل الأموال، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، لتقديم صورة رسمية من الطعن بالنقض في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، مع استمرار حبس المتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة القضية المتهم فيها السكري للمحكمة الاقتصادية للاختصاص، دون أن تفصل في أمر إخلاء سبيله.

وأصدّرت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2012، حكما بمعاقبة السكري بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين دولار في القضية ذاتها، إلا أنَّ محكمة النقض، ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.